Poliția din Japonia a arestat un bărbat de 73 de ani sub suspiciunea că și-a ținut un copil într-o cușcă de lemn, mai bine de 20 de ani, relatează BBC.

Fiul, acum în vârstă de 42 de ani, era ținut într-o cușcă înaltă de un metru și cu o lățime de doi metri, într-o baracă aflată lângă casa acestuia, din orașul Sanda, prefectura Hyogo.

În tot acest timp, el a dezvoltat o cocoașă și a intrat în grija autorităților.

Anchetatorii cred că fiul a început să fie pedepsit de către tatăl său de la vârsta de 16 ani și, ulterior, a fost închis în cușcă.

Yoshitane Yamasaki s-a apărat în fața anchetatorilor, declarând că fiul său are probleme mentale și că, uneori, era violent.

