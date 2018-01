Luni, 29 Ianuarie, 21:37

Alexandru Băluță, 24 de ani, a recunoscut că a negociat în această iarnă cu FCSB, unde era dorit insistent de patronul formației, Gigi Becali. A explicat de ce a refuzat până la urmă oferta.

"Am avut multe discuţii în iarna asta. Am fost stresat şi cred că este mai bine că am rămas. Îmi părea rău dacă plecam, mai ales la Steaua.

Mai am contract cu Craiova până în 2021. Nu ştiu dacă se mai poate face un transfer de al meu până în ultima zi de mercato. Vom vedea.

Am primit multe mesaje de la suporteri să nu plec la Steaua. Suporterii mi-au spus să nu mă duc...