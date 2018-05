Joi, 17 Mai, 09:50

După ce a plecat de la Kayserispor, echipă preluată în vară Marius Șumudică a vorbit despre viitorul său.

Deși s-ar fi putut întoarce în România, la FCSB sau CFR Cluj, antrenorul român a declarat că sunt șanse foarte mari să continue în Turcia.

"Cred că peste 80 la sută mă voi întoarce în Turcia. Deja am câteva discuţii. Dacă nu, prefer să plec în străinătate sau mai bine să aştept până îmi găsesc vreo ofertă. Nu mai sunt Şumudică exhbiţionistul, ăla care stătea pe margine și se certa cu toată lumea.

Mi-am dat seama că am avut de suferit în Turcia. Am fost de trei ori eliminat...