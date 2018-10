Cel care se presupune că ar fi violat-o și asasinat-o pe jurnalista bulgară Viktoria Marinova (21 de ani) a declarat că, într-adevăr, el este vinovatul, dar că a ucis-o fără să vrea.

Severin Krasimirov a spus că regretă ceea ce a făcut. Acesta a făcut declarații încătușat și fiind înconjurat de poliție. ”Regret acest lucru atât de mult, nu-mi vine să cred că am făcut-o”, a spus el, potrivit The Associated Press.

Întrebat ce pedeapsă crede că merită, Krasimirov a spus că ”Indiferent ce pedeapsă îmi vor da, chiar dacă va fi închisoarea pe viaţă, o voi executa”.

