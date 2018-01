Acuzații fără precedent la adresa medicului Mihai Lucan. O mamă susține că renumitul doctor nu a vrut să îi trateze copilul, până nu i-a dat bani.

„Am luat bani din bancă și am pus în plicul domnului profesor patru mii de lei”, a declarat femeia la un post de știri.

„Pe toți pacienții îi auzeam plângându-se de domnul profesor că nu e interesat de starea pacienților, doar dacă se merge cu miile de euro la dânsul. Auzind aceste lucruri, și eu am zis că poate din cauza aia nu ne ia domnul profesor în seamă, am făcut ce am putut, mi-am luat bani din bancă și am pus în plicul domnului profesor patru mii de lei. Vorbea... citeste mai mult