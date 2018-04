Marti, 24 Aprilie, 10:37

FCSB și CFR Cluj, primele clasate din Liga 1, se vor întâlni duminică, 29 aprilie, în derby-ul play-off-lului.

După 1-1 cu Poli Iași, Dan Petrescu, antrenorul lui CFR Cluj, a făcut o declarație îndrăzneață. "Dacă batem Steaua, s-a terminat campionatul", a declarat antrenorul la TV Telekom Sport.

În acest moment, FCSB are două puncte peste CFR. Dacă se impun, clujenii trec pe primul loc, cu un punct avans cu trei etape înainte de final.

rogramul celor două echipe după meciul direct et. 8: CFR-Craiova, Iași-FCSB

et. 9: Astra-CFR, Craiova-FCSB

et 10: FCSB-Astra, CFR-Viitorul

cLASAMENTUL ÎN ACEST MOMENT Craiova e arbitrul principal Și FCSB, și CFR o... citeste mai mult