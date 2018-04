Serena Williams

Fondatorul Reddit, Alexis Ohanian, soţul Serenei Williams, a vorbit despre “experienţa umilă” de a fi partenerul celei mai bune jucătoare din istorie. Acesta a explicat cum a redefinit Serena cheia succesului, notează Digisport.ro.

“Am avut loc în primul rând în ultimii trei ani ai măreţiei Serenei. E o experienţă umilă să văd cum arătau momentele de presiune maximă. Am văzut ce sacrificii trebuie să faci pentru a fi cel mai bun. Înainte, schimbam canalul când apărea un meci de tenis. Am văzut primul meci când am întâlnit-o pe ea. Am început rapid să apreciez acest sport. Nu e vorba doar de partea... citeste mai mult

azi, 00:39 in Sport, Vizualizari: 28 , Sursa: Replica in