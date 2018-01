Europarlamentarul ALDE Norica Nicolai susține că partidul său va continua colaborarea cu social democraţii şi că speră ca noua propunere de premier să fie mai înţeleaptă decât precedentele.

"Această coaliţie funcţionează în continuare, suntem interesaţi să continuăm. Am ştiut de la început că bătălia cu statul paralel nu e uşoară, aşa se explică şi căderea celor două Guverne. Trebuie să desemneze o persoană fidelă programului de guvernare, nu statului paralel cum am avut până acum. Eu îl apreciez pe Mihai Fifor, este o persoană echilibrată. Nu am... citeste mai mult

