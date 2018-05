Sambata, 05 Mai, 12:11

Florin Bratu, antrenorul celor de la Dinamo, a avut astăzi o conferință de presă în care vorbit despre meciul cu Gaz Metan, de duminică, ora 18:30, și a spus că echipa putea fi printre primele echipe din play-off.

"Mergem să câştigăm, dar trebuie să avem grijă pentru că Gaz Metan are două victorii la rând. Sunt convins că băieţii vor fi mai atenţi ca la Sfântu Gheorghe şi că vor readuce victoriile pentru Dinamo. Nu este uşor să-i motivez.

Aveau la începutul sezonului un obiectiv, acum au altul. Sper să-i pot motiva, mai sunt şapte jocuri, 21 de puncte în joc. La lotul pe care îl are Dinamo, am... citeste mai mult

acum 50 min. in Sport, Vizualizari: 29 , Sursa: Gazeta Sporturilor in