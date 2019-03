Cornel Dinu, un simbol al lui Dinamo, a vorbit despre forma fizică a unui jucător din Liga 1 Betano. "Mister" l-a "înţepat" pe Eric, una dintre vedetele celor de la Viitorul. Brazilianul e recunoscut pentru faptul că nu e la greutatea optimă.

"Eric e drăguţ. Îl laşi în bucătărie s-a ales praful de merinde, de frigider, de tot. Cred că are 10 kilograme în plus", a spus Cornel Dinu la Telekom Sport.

De altfel, la finalul lunii februarie, brazilianul comenta svuros pe marginea acestui subiect. "Sunt bucuros că am marcat primul gol în Cupa României. E prima oară când ajung în semifinale. De când am revenit, ştiu cât de greu e să fiu în formă şi... citeste mai mult

