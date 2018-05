Vineri, 23 Februarie, 20:17 Ivan Pesici, croatul celor de la Dinamo, a vorbit despre partida decisivă cu Astra de mâine, dar e încă sub șocul remizei cu FCSB: "Am fost șocat să văd ce greșeli am făcut". "E cel mai important meci, dar...

Gazeta Sporturilor, 23 Februarie 2018