Descoperire socanta in orasul japonez Muroran. O femeie in varsta de 69 de ani a fost arestata, fiind acuzata ca a stat cu cadavrul sotului ei in dormitor timp de un an. Autoritatile au fost alertate de fiica femeii. Politistii japonezi au fost socati...

Buna ziua Iasi, 3 Februarie 2016