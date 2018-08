Buzărnescu a trecut în semifinale de Elise Mertens şi va juca în finală cu grecoaica Maria Sakkari, locul 49 WTA.

Vizibil emoţionată, la sfârşitul semifinalei, Mihaela a ţinut un discurs impresionant: "E prima dată când sunt într-o finală de turneu Premier. Nu credeam că voi ajunge aici. Am avut suişuri şi coborâşuri în tururile precedente. Am încercat să fiu concentrată astăzi, chiar dacă am pierdut primul set.Asta am visat dintotdeauna, să ajung la un asemenea nivel. Sper să fiu un exemplu pentru copii, să vadă că nu trebuie să cedezi niciodată. Nu credeam că la vârsta mea voi ajunge să joc o... citeste mai mult

acum 35 min. in Sport, Vizualizari: 31 , Sursa: Adevarul in