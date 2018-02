Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat marți într-o conferință de presă că, începand cu 1 iulie, toți pensionarii cu pensie sub 900 de lei vor beneficia de medicamente compensate 90%.

În plus, Executivul anunță că a fost micșorat impozitul pe venit pentru pensiile mai mici de 2000 de lei, de la 16% la 10%. Măsurile urmează să intre în vigoare din vara acestui an.

Și tot în iulie 2018, punctul de pensie va ajunge la o 1.000 de lei, mai susține Vasilescu.

