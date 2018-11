Mihail Silviu Pocora este şef serviciu în cadrul Serviciului Teritorial Sud-Est al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc. El şi-a depus declaraţiile de avere şi de interese la data de 11 iunie 2018. Serviciul Teritorial Sud-Est are sediul principal la Constanţa şi sediul secundar la Galaţi. Judeţele arondate sunt Brăila, Buzău, Călăraşi, Constanţa, Galaţi, Ialomiţa, Tulcea şi Vrancea.



Mihail Pocora are un teren intravilan de 640 mp, pe care l-a achiziţionat în 2005, în localitatea constănţeană Valu lui Traian. De asemenea, deţine un apartament de 94 mp în municipiul Constanţa, cumpărat în anul 2000. Mai are şi un autoturism Audi, fabricat în anul 2007. Şeful de... citeste mai mult