Mihaela-Valy Naghirneac are funcţia de şef serviciu juridic şi contencios administrativ la Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc. La data de 14 iunie 2018 şi-a depus declaraţiile de avere şi de interese, unde a precizat bunurile mobile şi imobile.

Are două apartamente în posesie, unul în Bucureşti, cumpărat în 2014, având o suprafaţă de 79,86 mp, dar şi unul în Iaşi, dobândit în anul 2015, în suprafaţă de 49,36 mp. De asemenea, are si un autoturism Hyundai, fabricat în anul 2005.

Mihaela-Valy Naghirneac are datorii la BCR şi ING. La BCR are un credit făcut în anul 2014, scadent în 2044, valoarea acestuia fiind de 216.365,85 lei. La ING, a contractat un credit în anul... citeste mai mult