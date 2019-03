Ioan Toma este membru în Consiliul de Administraţie al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Constanţa. La data de 17 mai 2018 şi-a depus declaraţiile de avere şi de interese.



În anul 1985 a primit moştenire o casă de locuit, în suprafaţă totală de 70,93 mp. În cele două conturi de la BCR Constanţa are 30.000 de lei, respectiv 40.000 de lei, acestea fiind deschise în 2010 şi 2004. De asemenea, are 7 certificate de valoare emise de Trezorerie, prin Ministerul Finanţelor Publice, valoarea acestora fiind de 35.000 de lei.



Ioan Toma are o pensie de 24.915 lei, iar soţia sa are o pensie de 14.843 de lei. De la CAS Constanţa a primit o indemnizaţie de... citeste mai mult