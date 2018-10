Florin Bogdan Bărboi are funcţia de şef serviciu în cadrul Serviciului Reglementări şi Legislaţie Socială - Autoritatea Română Rutieră. El şi-a depus declaraţia de avere la data de 12 iunie.



Astfel, conform declaraţiei de avere, are un teren intravilan pe care l-a cumpărat, alături de soţie, în anul 2005, suprafaţa totală fiind de 450 mp. În anul 2010, şi-a construit o casă de locuit, pe care o are în proprietate alături de soţie, suprafaţa locuinţei fiind de 200 mp. A achiziţionat un autoturism Volkswagen, fabricat în 2001, dar şi un alt... citeste mai mult