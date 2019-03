Cristian Mihai Toma este membru în Consiliul de Administraţie al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Constanţa. Şi-a depus declaraţiile de avere şi de interese pe data de 17 mai 2018.

Potrivit declaraţiei de avere, are un apartament primit moştenire în anul 2009, cu o suprafaţă totală de 58 de metri pătraţi. Mai deţine un autoturism Toyota Corolla, an de fabricaţie 2017.

Are un credit deschis la Garanti Bank, contractat în anul 2015, scadent în 2019, cu o valoare totală de 5.000 de euro. A încasat de la CN APM Constanţa 18.000 de lei, iar de la SC Tehnoconstruct Marine Operation SRL -... citeste mai mult