Numitorul comun al acestor succese este Didier Descamps, care în 1998 era jucător, iar acum este antrenor. Tehnicianul campioanei şi-a păstrat modestia şi a declarat la final:“Este minunat. Unii jucători sunt campioni la 19 ani… Sunt pe acoperişul lumii pentru patru ani. Nu am făcut un meci imens, dar am arătat calităţi mentale. Şi totuşi am marcat patru goluri. Este un rezultat meritat. Nu a fost mereu simplu, dar prin muncă am ajuns aici. Acest moment le aparţine jucătorilor. Sunt mândru că sunt francez. Trăiască Republica”

