FC Hermannstadt a câştigat în deplasare la Sepsi Sfântu Gheorghe, acor 3-1, în etapa cu numărul 14 a Ligii I Betano, iar Eugen Neagoe, antrenorul gazdelor a făcut declaraţia weekendului.

"Nu îmi explic ce s-a întâmplat după pauză, până atunci am controlat jocul, le-am spus la cabine că nu s-a terminat meciul, le-am spus că trebuie să ţinem de minge. A fost horror, am facut cadou goluri aşa comicării ce am facut noi toată echipa, nu este vorba despre un jucător am început penbil şi am terminat penibil. Repriza a doua am fost de cascadorii râsului", a spus Eugen Neagoe, la TelekomSport.

În urma victoriei cu 3-1, echipa nou-promovată a adunat 14 puncte şi a ajuns pe... citeste mai mult