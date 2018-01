Simona Halep face o declaraţie îndrăzneaţă, la aproximativ 48 de ore după ce a jucat meciul cu cele mai multe game-uri din istoria turneului feminin de la Australian Open şi la şase zile după ce s-a prăbuşit pe teren, cu grimase de durere, după o mişcare greşită în timpul meciului din primul tur, care s-a lăsat cu entorsă de gradul 1 cu întindere uşoară a fibrelor ligamentului la glezna stângă - aşa cum au relevat, în exclusivitate, surse ProSport.

"Punctul meu forte, la acest turneu, este, evident, mentalul. Am încredere în mine, ştiu că am jucat bine, am jucat bine şi în China,... citeste mai mult

