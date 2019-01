Campioana olimpică din 2004, Camelia Potec (36 de ani), conduce Federaţia Română de Nataţie şi Pentatlon Modern şi face un bun PR României peste tot în lume. Brăileanca medaliată cu aur la Atena în proba de 200 m liber spune că în 2018 a învăţat că iubirea nu are limite, sentiment generat de fiica sa, Caelia Ioana. Fosta elevă a Doinei Sava a devenit anul trecut pentru prima dată mămică.

"Sunt fericită. Încep anul 2019 cu speranţă, cu încredere, cu zâmbetul pe buze dar şi cu ambiţia de a munci, de a lupta pentru lucrurile în care cred şi alaturi de oamenii dragi. Am planuri mari, am... citeste mai mult

acum 45 min. in Sport, Vizualizari: 29 , Sursa: Pro Sport in