Declarația zilei 4 august 2018

„Suntem o instituție deconcentrată și am încercat să am un dialog permanent cu politicul. Am încercat ca politicul să se implice în această instituție nu pentru a rezolva posturi, ci pentru a rezolva problemele care se ivesc atât la nivelul Direcției cât și la nivelul oamenilor cu care lucrăm pentru că de ceea ce facem noi, de ceea ce controlăm noi depind foarte mulți oameni și în primul rând depinde siguranța consumatorului. Nu am avut niciodată probleme cu politica”, Minodora Vasiliu, despre presiunea politică

citeste mai mult

azi, 08:46 in Locale, Vizualizari: 34 , Sursa: Botosaneanul in