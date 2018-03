Declarația zilei 31 martie 2018

„Eu sunt de acord dar în condițiile în care tot ce am propus noi pentru a disciplina constructorul, pentru a ne ajuta regulamentul. Dacă noi, din ceea ce ne-am propus, rămânem la jumătate, nu am rezolvat nimic. Noi trebuie să disciplinăm acești constructori și să îi facem în așa fel prin regulament să-și facă la timp lucrările. Regulamentul este un instrument. Vreau să-mi confirmați că nu am făcut concesii față de constructori”, Cătălin Flutur, primarul municipiului Botoșani

