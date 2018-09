Declarația zilei 3 septembrie 2018

“Am avut o discuţie cu dl Rotaru în urmă cu două săptămâni şi ne înţelesesem să mi-l dea pe Bărbuţ împrumut. Chiar am făcut şi formalităţile şi le-am trimis documentele, dar nu am mai primit niciun răspuns de la ei. Ne-au lăsat cu ochii în soare. Nu am mai putut să stau după Bărbuţ şi o să aduc un alt fotbalist ca să-l înlocuiască pe Mihai Roman”, Valeriu Iftime, președintele grupului Elsaco, care deține FC Botoșani

citeste mai mult

azi, 08:13 in Locale, Vizualizari: 29 , Sursa: Botosaneanul in