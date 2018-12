Declarația zilei 3 Decembrie 2018

”Tema de bază este acea prevedere din ordonanță privind plata sporului de vechime. Competența și productivitatea nu ține cont de vechime. Ai un om cu 20 de ani vechime și îl plătești mai mult față de unul cu un an vechime, chiar dacă nu are mai multă eficiență. Cineva a spus: dacă am 50 de muncitori cu 20 de ani vechime, îi dau afară pe toți. Am un efort salarial pe care nu pot să-l susțin”, Valeriu Iftime, președinte Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Botoșani



