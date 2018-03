Declarația zilei 26 martie 2018

”În alte relații nu m-am gândit. S-a întâmplat să rămân însărcinată și nu am vrut. Dacă aș relua viața, m-aș proteja mai mult. Fiind tânără…știți cum e, tinerețea vine cu valurile ei. E superbă, dar sunt și părți de care nu prea ținem cont. Aș avea mai multă grijă de mine ca să nu ajung la acele momente greu de depășit. A trebuit să renunț la mai multe sarcini. Am învățat din experiențele vieții. Am făcut ceea ce am avut nevoie pentru viața mea. Acum sunt foarte fericită”, Silvia Chifiriuc, botoșăneanca soție a lui Petre Roman.

azi, 08:14 in Locale, Vizualizari: 65 , Sursa: Botosaneanul in