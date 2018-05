Declarația zilei 24 mai 2018

„Sentimente mai bune…nu cred că am supărat pe nimeni, nu am jignit pe absolut nimeni. Eu întotdeauna am fost un om de comunicare, un om cu care se poate vorbi. Iar dacă există și un argument, sunt întotdeauna omul care percutez. Sentimente mai bune, eu așa am fost deschis și cred că am fost bine intenționat în tot ceea ce am făcut. Iar sentimentele au fost bune dintotdeauna”, Costel Enache, antrenor principal FC Botoșani

citeste mai mult

azi, 07:44 in Locale, Vizualizari: 24 , Sursa: Botosaneanul in