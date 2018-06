Declarația zilei 21 iunie 2018

“«Ma bate inima»” este o piesa personala, care a luat nastere dupa un dus rece, intr-o seara de vara. Am avut refrenul asta in cap vreo 2-3 saptamani, pana sa am curajul sa il arat producatorilor mei, Tuan si Any1. Este foarte important pentru mine sa...

Botosaneanul, 11 Iunie 2018