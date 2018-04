Declarația zilei 21 aprilie 2018

„Vreau să vă spun un lucru pe care țin neapărat să-l subliniez: eu sunt un om care am iubit, iubesc și voi iubi în continuare oamenii. Dv., primarii sunteți cei care-i reprezentați pe cetățeni pentru că ați fost aleși în comunele care le gestionați și le administrați. Totodată prin această întâlnire am vrut să aflu de la dv. problemele cu care vă confruntați în materie de ape, păduri, fond cinegetic ca atunci când voi creiona politici publice să am feedback-ul din realitatea cu care dv. vă confruntați”, Ioan Deneș, ministrul apelor și pădurilor

citeste mai mult

acum 52 min. in Locale, Vizualizari: 30 , Sursa: Botosaneanul in