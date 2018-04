Declarația zilei 20 aprilie 2018

”Am pierdut un preşedinte, dar am câştigat un buget...Bine, se poate considera o figură de stil, am vrut să arăt că de fapt că am încredere în el. Eu nu am fost agentul lui electoral. Am fost visceral împotriva lui Sandu şi Dragomir, au venit copiii ăştia (n.red. - echipa lui Burleanu) şi într-adevăr nu sunt rezultate clare, dar nu se pot face aşa imediat...:Şi, altceva: se tot spune că e securist. Ce treabă are Securitatea cu ăia de la Vaslui sau ce să-i facă AJF-ului din Botoşani?”, Valeriu Iftime, președinte CA FC Botoșani.

azi, 08:59 in Locale, Vizualizari: 28 , Sursa: Botosaneanul in