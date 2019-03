Declarația zilei 19 martie 2019

„Am făcut punctul acela de frontieră și așa stă. Cum l-am făcut noi, frumos, dar nu trece nimeni pe acolo. Sincer, nu găsesc o explicație pentru ceva ce există, este funcțional și nu se deschide, chiar nu am nici o explicație. Aici, nu este vorba despre demersuri la Bruxelles pentru acord, ca să redeschizi un punct vamal, nu are nici o treabă Bruxelles cu acordurile de mic trafic de frontieră. Nici vorbă de așa ceva, am deschis și alte puncte și nu ne-a întrebat nimeni nimic și nici nu s-a supărat nimeni”, Victor Ponta, fost prim-ministru al României, despre Vama Racovăț



citeste mai mult

acum 16 min. in Locale, Vizualizari: 12 , Sursa: Botosaneanul in