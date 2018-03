Declarația zilei 19 martie 2018

”Mi se pare că suntem într-o zonă în care lumea devine neserioasă. Suntem o ligă de proşti. Jucăm mâine, poimâine, peste două săptămâni. Am avut folie pe teren până la ora 18:00, am avut 70 de oameni. Ce putem face cu ninsoarea asta? Să ne sancţioneze. Mâine va ninge la fel. Stau oamenii în vestiar şi beau ceai. E o prostie. Regulamentul e semi-idiot. Am plecat de la stadion, nu e nimeni pe stadion. Jucăm fără spectatori cu Dinamo? E ca în Siberia”, Valeriu Iftime, președinte CA FC Botoșani.

azi, 08:00 in Locale, Vizualizari: 37 , Sursa: Botosaneanul in