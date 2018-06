Declarația zilei 19 iunie 2018

„Viața trebuie să meargă înainte, eu îmi doresc ca lucrurile să meargă la fel de bine sau chiar mai bine. Trebuie doar mare atenție. Valeriu Iftime și asociații lui de la Elsaco nu au ce să-mi reproșeze, știți foarte bine că am fost singurul conducător de club care nu a luat bani niciodată. Nu am luat bani, am adus, am fost sponsor, eu am venit cu valoarea adăugată în club. Mă știți foarte bine, lumea din fotbal mă știe. Am foarte multe relații, la orice meci aș merge fie că e Liga 1, a doua sau a treia”, Cornel Șfaițer”, despre relația cu Iftime

acum 53 min. in Locale, Vizualizari: 22 , Sursa: Botosaneanul in