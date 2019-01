Declarația zilei 15 ianuarie 2019

”Eu nu am avut şi nu am nimic de ascuns, absolut cu toată transparenţa am tratat întotdeauna lucrurile şi când faci o plângere penală, în mod normal, trebuie să ai şi o parte vătămată şi în cazul de faţă nu există nici o parte vătămată, că n-am fost văzut cu maşina sâmbătă sau duminica în bazar la Suceava”, Albert Tănasă, director general SC Nova Apaserv SA.

citeste mai mult

azi, 08:25 in Locale, Vizualizari: 13 , Sursa: Botosaneanul in