Această nouă declaraţie comasează şapte formulare, printre care şi declaraţia 600, într-una singură, iar termenul de plată va fi abia peste un an. „Comasăm şapte declaraţii pentru persoanele fizice într-una singură. Este o declaraţie unică. Se face o singura dată pe an şi se face o singură plata. Am stabilit 15 iulie ca prima dată în care sunt depuse în noul format, urmând ca plata să se facă până la final de martie anul viitor, deci termenul pentru plată este 31 martie 2019″, a informat ministrul de Finante.