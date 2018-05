Declaratia Unica se poate depune online Ministerul Finantelor Publice a anuntat ca, din 16 mai 2018, orice persoana care realizeaza venituri din activitati economice sau alte categorii de venituri are posibilitatea sa le declare online prin intermediul formularului electronic inteligent al Declaratiei Unice disponibil in Spatiul Privat Virtual.

Formularul calculeaza automat cuantumul impozitelor si contributiilor datorate de persoanele fizice la bugetul de stat. Formularul poate fi accesat pe portalul ANAF in sectiunea Spatiul Privat Virtual, rubrica Descarcare declaratii.



Serviciul electronic Spatiul Privat Virtual este...