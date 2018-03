Jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul unu mondial, s-a calificat în turul al treilea al turneului WTA de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, învingând-o greu, în trei seturi, 3-6, 6-3, 7-5, pe franţuzoaica Oceane Dodin, într-o partidă disputată joi.

"Am avut multe meciuri grele, am vrut să stau concentrată, am luptat până la sfârșit. E greu să joci împotriva unei astfel de adversare, care lovește puternic, am încercat să stau tare pe picioare. Va trebui să fiu mai agresivă ca azi cu Radwanska,... citeste mai mult