Dinamovistul Sergiu Hanca nu a fost impresionat de prestaţia roş-albaştrilor în derby-ul de duminică seara (29 iulie). Mijlocaşul de 26 de ani a precizat la finalul meciului FCSB-Dinamo, 3-3, că băieţii lui Dică au profitat doar de erorile din apărarea dinamovistă.

"Cred că e un rezultat echitabil, dar dacă pe final Nistor nimerea poarta, câştigam. Ei nu ne-au surprins cu nimic, am luat goluri din faze fixe. Am fost puţin prostuţi, dar mă bucur că am avut puterea să revenim de fiecare dată.... citeste mai mult

