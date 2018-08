Două avioane s-au ciocnit în zbor, lângă aerodromul de la Frătăuții Vechi în Suceava. Cei doi piloți au rămas încarcerați. După descarcerare, unul dintre piloți a fost găsit decedat, iar celalat a fost transportat în stare gravă la spital.

Sorin Mihail Bochiș, pilotul supraviețuitor, a dat detalii despre mitingul aviatic care trebuia să aibă loc sâmbătă, cu puțin timp înainte de tristul incident.

„Surpriza ediției din acest an este Formația ASALT, care va oferi un spectacol aviatic de excepție cu două aeronave de înaltă acrobație SKYBOLT of Romania!

Pilotul şi instructorul de zbor Sorin Bochiş spune despre această echipă că este una tânără, care are în... citeste mai mult

acum 44 min. in Actualitate, Vizualizari: 31 , Sursa: Antena 3 in