Joi, 18 Ianuarie, 21:23

Simona Halep continue să sufere după entorsa de la picior și spune că ia în calcul să nu joace meciul din turul 3 de la Australian Open cu Lauren Davis (76 WTA).

"Am alergat mult (n.r. cu Eugenie Bouchard), am tras de mine şi cel mai important e că am rezistat. În ultimele două zile nu prea m-am antrenat, am stat cu gheaţă la picior, am făcut tratament, momentan a fost ok. Am avut dureri, dar nu m-am gândit la ele.

Este o entorsă de gleznă destul de urâtă. Ligamentul este întins, dar nu e rupt. Data trecută, la Roma, am avut un ligament rupt. Acum am scăpat, însă nu e nimic... citeste mai mult

acum 51 min. in Sport, Vizualizari: 24 , Sursa: Gazeta Sporturilor in