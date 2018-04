Declaratia fiscala unica devine titlu executoriu Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat marti ca Declaratia Unica va avea putere de titlu executoriu. Astfel, executarea silita a contribuabililor restantieri se va putea face mult mai repede decat in prezent.

Declaratia Unica, introdusa prin noua legislatie fiscala, va avea putere de titlu executoriu, ceea ce inseamna ca procedura de executare silita se va efectua mult mai usor decat in prezent.

"ANAF nu va mai emite Decizii de impunere, ceea ce inseamna ca Declaratia Unica are acest caracter, de titlu executoriu. Lucrurile se simplifica din toate punctele de... citeste mai mult