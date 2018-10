Atacantul argentinian Carlos Tevez şi-a câştigat faima şi averea din fotbal, evoluând la echipe ca Manchester United, City sau Juventus. Are în palmares o Ligă a Campionilor alături de "diavoli" şi numeroase alte trofee, inclusiv în Italia. A activat şi-n China, la SH Shenhua, fiind la un moment dat cel mai bine plătit jucător din lume, cu un salariu de 40 de milioane de euro pe sezon, iar acum e la Boca Juniors.

"Nu mă uit la nimic! Nu îmi place fotbalul! Dacă daţi Barcelona - Real Madrid şi e un turneu de golf pe alt canal, mă uit la golf! Niciodată nu am fost un fan al fotbalului. Îmi place să joc, să am mingea la picior!", a spus Tevez,... citeste mai mult