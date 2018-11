Simona nu va avea niciun antrenor. cel puţin la începutul anului. "Sunt încă în vacanţă, m-am gândit, dar nu voi avea antrenor perioada următoare, vreau să merg singură la nişte turnee şi să văd cum va fi. Mă simt bine, am jucat de două, trei ori , nu am avut dureri dar nu am jucat la un nivel maxim. Sper să fiu bine şi să nu mai am dureri", a declarat azi Simona Halep.

Simona Halep şi Darren Cahill au întrerupt colaborarea după trei ani, australianul declarând că vrea să szea în 2019 mai mult cu familia.

citeste mai mult

acum 54 min. in Sport, Vizualizari: 31 , Sursa: Adevarul in