Decizie soc pentru Klaus Iohannis, cu privire la dosarul penal nr. 250/P/2018 pe care in mod nelegal DNA l-a declinat la 25 mai 2018 la Parchetul Curtii de Apel Alba Iulia, unde nu avea ce cauta.

Procurorul general adjunct al PCA Alba Iulia, Eugen Fulop, nu a acceptat sa i se bage mortul in casa si a comunicat prompt redactiei Lumea Justitiei ca numai PICCJ are competenta exclusiva de a cerceta faptele Presedintelui Romaniei.

Potrivit luju.ro, DNA a incercat sa scape de dosarul penal, imediat ce s-a pus in discutie publica obligativitatea presedintelui Klaus Iohannis de a o revoca pe sefa acestui parchet, Laura Codruta Kovesi.

