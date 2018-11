După ce a renunţat la Darren Cahill, Simona Halep s-a gândit la o soluţie inedită pentru primele turnee din 2019.

"Sunt încă în vacanţă, m-am gândit, dar nu voi avea antrenor perioada următoare, vreau să merg singură la nişte turnee şi să văd cum va fi. Mă simt bine, am jucat de două, trei ori , nu am avut dureri, dar nu am jucat la un nivel maxim. Sper să fiu bine şi să nu mai am dureri" a spus Simona., anunță TelekomSport.

Ruzici: Vom lua în calcul toate variantele

