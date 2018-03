echipa de handbal feminin a celor de la CSM bucureşti a rămas fără antrenor.

"Da, aşa e. Ştiam deja că voi fi demisă înaintea meciului de azi din campionat (n.r - câştigat de CSM în faţa lui CSM Bistriţa, 30-23). Ştiam că există un astfel de paragraf în contract, aşa că demisia nu a venit ca un şoc. Am pierdut anumite meciuri în Liga Campionilor şi nu am jucat prea bine în toate meciurile.

Clubul a vrut să facă o schimbare înaintea meciului din sferturile Ligii, aşa că accept asta", a declarat Helle Thomsen, în presa daneză.

În locul ei ar putea veni Per Johansson, suedezul pe care Thomsen îl înlocuise la începutul sezonului. ... citeste mai mult

