Cel mai cunoscut și apreciat preot din România, Constantin Necula, a luat o decizie radicală! Acesta a anunțat, la Radio România Actualități, că se retrage din viața publică. Anunțul vine după eșecul de la referendumul pentru familie.

“Mă voi retrage din viața publică – e un gând care îmi trece foarte des prin minte. Am să mă retrag și am să tac, din dorința de a-i lăsa pe ceilalți să vorbească. Am remarcat că sunt foarte mulți dispuși să vorbească împotriva Bisericii, a societății creștine. Le... citeste mai mult