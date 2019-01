Compania de plăţi digitale Mastercard Inc. a anunţat luni că decis să elimine numele companiei din siglă, optând în schimb pentru binecunoscutele cercuri suprapuse, simbolul Mastercard pentru milioane de consumatori, informează The Wall Street Journal.

Decizia este o continuare a unei strategii destinate diminuării componentei 'card' din 'Mastercard' pe măsură ce se extind noile metode şi tehnologii de plată. În plus, Mastercard se alătură altor companii de renume, precum Apple şi Nike, care au decis să renunţe la numele... citeste mai mult